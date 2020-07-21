Advogado detalha próximos passos dos processos trabalhistas no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

Os processos trabalhistas assustaram a torcida do Santos nos últimos dias. O goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha entraram na Justiça contra o clube, por conta de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem, FGTS e a redução salarial de 70%, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em razão disso, o LANCE! procurou o Dr. Rafael Cobra, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/Santos, para analisar os próximos passos das ações trabalhistas e o que o Santos pode fazer para 'amenizar' a situação.

- O primeiro passo agora nas ações trabalhistas é o juiz analisar o pedido de liminar, de tutela antecipada pleiteada pelos atletas, para que seja decretada a rescisão indireta do contrato de trabalho, por culpa do clube e os atletas. Os jogadores, caso ganhem a causa, além de ficarem livres, passariam a ter o direito de receber uma indenização corresponde a 100% do restante do contrato - disse o advogado.

Porém, o advogado ressalva que todas as situações têm suas excepcionalidades, especialmente neste período de pandemia.

- Todo e qualquer processo movido por atleta por pagamento parcial nesse período de pandemia, certamente será analisado pelo magistrado com a subjetividade que o caso requer. Analisar o momento que vivemos, se a redução foi correta, foi proporcional, adequada. Ou se houve qualquer tipo de exagero nesse sentido. O Santos pode comprovar que a redução foi legítima. Sempre externei meu entendimento de que via a redução unilateral de 70% como algo exagerado - disse o magistrado.

Cobra também comentou sobre o que o Santos pode receber caso consiga reverter a situação no tribunal, o que é muito improvável.

- Se o Santos, ao final da ação, for vencedor, provar que não foi ele que deu causa à rescisão e sim o atleta, o clube tem direito a indenização prevista em contrato. São sempre valores bem elevados com relação ao mercado nacional. Ele tem uma limitação de um valor máximo de até duas mil vezes a remuneração média constante no contrato de trabalho.

Para finalizar, o advogado afirmou que o Santos não corre riscos de sofrer sanções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ou da Fifa, por conta dos processos trabalhistas.