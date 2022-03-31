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futebol

Advogado de Jorge Jesus nega que treinador tenha assinado contrato com o Al-Nassr

Imprensa portuguesa informou que ex-Flamengo acertou com clube da Arábia Saudita, mas Luís Miguel Henrique, que trabalha com o treinador, negou a informação...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 18:15
O nome de Jorge Jesus voltou a ganhar as manchetes após a imprensa portuguesa garantir que o ex-treinador de Benfica e Flamengo acertou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Quem cuida da carreira do lusitano, no entanto, informou que a informação não procede e que o Mister não assinou com nenhuma equipe. - Não há qualquer contrato assinado. Há abordagens do Al-Nassr, mas também do Al-Hilal, não são de agora, já desde janeiro. A imagem do Jorge Jesus na Arábia Saudita é extremamente positiva e, apesar de não haver uma rivalidade enorme em termos culturais, trata-se sempre de ir para um rival - disse, à "CNN Portugal", Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus, que completou:
- No caso do Al-Hilal posso dizer que foram os jogadores, quando souberam que ele estava fora do Benfica, a tentarem que o Jorge Jesus voltasse. Na altura ele não quis ir.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Na última semana, durante evento na Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Jorge Jesus declarou que só voltaria a trabalhar a partir de maio. Na ocasião, o Mister disse que sua próxima equipe seria fora de Portugal, mas que um dia voltaria ao seu país.
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Ainda em entrevista à "CNN Portugal", Luís Miguel Henrique citou a fala de JJ e disse que a ideia do treinador realmente é de voltar ao trabalho somente no meio do ano.
- Jorge Jesus tem a ideia bem definida: vai esperar até maio e depois decidirá a sua vida. Se a curto prazo vai voltar a trabalhar? Partindo do pressuposto que, na vida de um treinador, dentro de 60 a 90 dias, sim, ele voltará ao ativo brevemente - declarou.
Crédito: JorgeJesusestádesempregadodesdeofimdedezembro,quandodeixouoBenfica(Foto:Divulgação/Benfica

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