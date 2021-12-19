Advogado de Jorge Jesus admite que ambiente no Benfica 'não é fácil' e fala da chance de volta ao Flamengo

Com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, já em Portugal, o Flamengo tem reuniões marcadas com técnicos portugueses a fim de escolher o substituto de Renato Gaúcho. E o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, reiterou que o Mister "nunca disse que não, porque não houve uma conversa a esse respeito".- Há uma questão e não tenho problemas em dizer isto. Neste momento, o ambiente em torno de Jorge Jesus no Benfica não é fácil, porque não está ganhando. Depois, há um somatório de coisas, em que o menos responsável é o Flamengo. Está a fazer a parte que lhe compete, até porque há ano e meio aconteceu-lhes a mesma coisa: o Jorge estava quietinho e sossegado no Flamengo, tinha renovado contrato, e os órgãos de comunicação social e o Benfica carregaram em cima até chegar - disse Luís Miguel Henrique ao jornal português "Record", emendando: