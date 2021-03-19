Adversário na Libertadores já foi carrasco do Santos na Sul-Americana

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O Santos vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, na terceira fase da Copa Libertadores da América. Em duelo decisivo em busca da classificação para a fase de grupos da competição, as equipes voltam a se encontrar após 15 anos e a última lembrança não é positiva para o Peixe.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSantos e San Lorenzo se enfrentaram em quatro oportunidades, com apenas uma derrota que custou a eliminação do Peixe na Copa Sul-Americana de 2006.

A primeira vez do confronto brasileiro e argentino aconteceu em 1954, em um amistoso no Estádio Gasõmetro, em La Plata, na Argentina. A partida terminou empatada em 3 a 3, os gols santistas foram marcados por Vasconcelos (2) e Álvaro. O segundo encontro também foi em amistoso, mas na Vila Belmiro e o Santos venceu o San Lorenzo por 1 a 0, com gol de Juary em junho de 1977.Em 2006, o Peixe foi eliminado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana pela equipe argentina. O jogo de ida, em Buenos Aires, terminou em 3 a 0 para o San Lorenzo, mesmo com a vitória santista por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol marcado por Wellington Paulista aos 37 minutos do primeiro tempo, não foi suficiente para tirar a classificação dos argentinos.

O primeiro jogo será na semana do dia 5 de abril, na Argentina. O jogo de volta será na semana de 12 de abril, na Vila Belmiro. As datas completas serão divulgadas nesta semana. O vencedor do confronto garante classificação para a fase de grupos da Libertadores. O perdedor vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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