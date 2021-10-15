Adversário do Vasco, Coritiba é líder, tem a melhor defesa, mas não vence há três jogos na Série B

Crédito: Coritiba completou 112 anos de história no último dia 12 e busca voltar a vencer na Série B (Divulgação / Coritiba

O Vasco terá pela frente mais uma decisão na busca por uma vaga no G4 da Série B. No sábado, o adversário será o Coritiba, às 16h30, em São Januário. O Coxa tem feito uma campanha sólida, na liderança da competição com 54 pontos, com 94% de chance de garantir o acesso. Apesar disso, os paranaenses não vencem há três jogos e enfrentam uma oscilação em seus resultados. Sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo, a equipe do Alto da Glória conseguiu abrir seis pontos para o atual quinto colocado, o CRB. Com atuações consistentes, os paranaenses caminham com força para o acesso e tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Avaí. Até o momento, tomaram 22 gols em 29 partidas.

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Os números defensivos chamam atenção e demonstram segurança e qualidade. Wilson é o goleiro que menos teve finalizações certas em direção ao seu gol: 96. O time é o segundo em número de desarmes com 400 ao longo do campeonato, atrás apenas do Goiás. Em interceptações, os paranaenses ficam na terceira posição com 122, os segundos os números do portal Footstats.

O Vasco deve tomar cuidado com o jogo aéreo do Coxa-Branca. Na frente, Léo Gamalho tem bons números no cabeceio e fez o gol de empate no primeiro turno. No Couto Pereira, Germán Cano abriu o placar, mas o camisa 9 deixou o dele e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Ele é o vice-artilheiro do campeonato com 12 gols, três atrás de Edu, do Brusque.

O Coritiba é o líder em número de escanteios com 124, sendo 100 certos, que levaram alguma dificuldade ao adversário. Em número de cruzamentos, a equipe só fica atrás de Botafogo e Brusque e tem 151 certos em direção à área. Vale lembrar que o alviverde completou 112 anos de história no último dia 12 e espera voltar a vencer na Série B.

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Como visitante, o Coritiba tem a segunda melhor campanha, com sete vitórias, quatro empates e apenas três derrotas (59,5% de aproveitamento), ficando atrás apenas do CRB. O que mostra ser um time perigoso longe de seus domínios. Além disso, é o segundo no número de passes certos no campeonato, com 10208 - 90,88% de acerto.

Apesar dos bons números, a equipe oscilou pela primeira vez nas últimas rodadas. Foram dois empates, contra Confiança (SE) (1 a 1, em casa) e Remo (0 a 0, fora) e uma derrota acachapante, em pleno Couto Pereira, por 3 a 0 para o Cruzeiro. Contra o Vasco, o retrospecto recente é favorável e o clube não perde há 7 partidas, desde o dia 2 de novembro de 2013.

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