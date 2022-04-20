Adversário do Corinthians na Copa do Brasil mostra confiança na classificação

Adversário do Corinthians nesta quarta-feira (20), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Victor Paraíba está confiante na classificação da Portuguesa/RJ, clube que ele defende.O jogador destaca que o time carioca deixará a vida em campo a fim de entrar para a história.

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- Vamos acreditar. Temos que acreditar nessa classificação. Vamos jogar a vida nos dois jogos para que a equipe possa fazer história. Esse é o objetivo de todos – disse o atleta.

Para que a classificação aconteça, Paraíba não esconde a importância do primeiro jogo, ainda que ele não seja disputado no estádio Luso-Brasileiro, casa da Lusa, isso porque o local possui menos de 10 mil lugares como capacidade, mínimo exigido pela CBF.

A diretoria da Portuguesa/RJ até tentou, mas, sem êxito, levar o jogo para o Nilton Santos ou São Januário, mas os valores dos alugueis desses estádios deixaram a situação inviável, segundo o clube lusitano.

A alternativa, portanto, foi levar a partida para Londrina, para que e Lusa carioca angarie recursos financeiros para fortalecer o time na disputa da Série D do Brasileirão, ainda esse ano.

Mesmo assim, Victor acredita que a Portuguesa/RJ precisa fazer valer o seu mando de campo e errar o mínimo possível contra o Timão.

- É um jogo em que não podemos errar. Não há espaço para falhas. Vamos lutar muito durante os noventa minutos para que a equipe possa fazer uma grande partida para buscar um resultado positivo em casa. Vamos em busca de uma vantagem. O grupo sabe do potencial do adversário e está preparado", disse o jogador – destacou o atacante.

Victor Paraíba tem 23 anos e está na Portuguesa/RJ desde o início deste ano. Revelado pelo CSA/AL, mesmo tendo passagem pela base de Sport Recife, o atleta também vestiu as camisas do Atlético/GO e Ferroviária/SP como profissional.