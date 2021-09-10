Adversário do Botafogo, Londrina tem camisa 9 que não marcou gols na Série B e vive pressão

Crédito: Divulgação/Vila Nova

O vigésimo terceiro de 38 capítulos. Neste sábado, o Botafogo, em busca de se afastar dos concorrentes pelo G4, enfrenta o Londrina pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, às 16h30.

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O Londrina chega pressionado. São três partidas sem vencer e quatro pontos de distância para a Ponte Preta, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Com a intenção de tentar mudar as coisas, a principal mudança do Tubarão para a reta final do Campeonato Brasileiro vem na casamata.

– Do primeiro turno pra cá mudou a comissão técnica. O técnico Roberto Fonseca levou o time à final do Estadual, mas vivia pedindo reforços para qualificar a equipe. Em comum acordo, se desligou. Márcio Fernandes chegou indicado pelo Cuca, que é muito amigo do presidente do Londrina. Ele trouxe alguns atletas que já havia trabalhado, exemplo o Lucas Lourenco, do Santos, Gegê (ex-Botafogo), do Santo André, e o Saimon, antes no Vila Nova, e o time engrenou bons resultados, mas já estagnou novamente - afirmou Rafael Morientes, setorista do Londrina na "CBN", ao LANCE!. Com Márcio, o Londrina deu sinais de recuperação, vencendo, de forma seguida, Vila Nova e Vasco. O ímpeto, contudo, parou por aí: nos últimos três jogos, a equipe marcou dois gols e somou apenas dois pontos, novamente ficando longe de sair do Z4.Pressão à parte, o treinador vem tentando colocar mudanças em jogo para reverter a situação. Diante do Botafogo, ele contará com o retorno de Matheus Bianqui, que vinha jogando como lateral-direito, para o meio-campo, a posição de origem. O ataque, porém, ainda preocupa.

– Ponto fraco é o ataque. Salatiel não marca gol na Série B. O Márcio não confia no Júnior Pirambu, que na minha opinião é o melhor 9 do elenco. Chegou, há pouco tempo, o Alan Pinheiro, que também não correspondeu. Safira foi o 9 que deu certo, mas optou em deixar o time para jogar no Belenenses - pontuou o jornalista.

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É claro que o Londrina não tem apenas aspectos negativos. A equipe é perigosa nas jogadas de bolas aéreas e exercer uma marcação de força - não à toa, é o segundo time que mais levou cartões amarelos e cometeu faltas na Série B - e pressão no meio-campo.