Adversária do Santos na Copa do Brasil lidera Série D e não perde há 9 jogos

Adversária do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Juazeirense está invicta há nove partidas. A equipe comandada pelo técnico Carlos Rabello teve a última derrota no início de junho para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Desde então são seis vitórias e três empates.O time baiano superou o Sport, o Volta Redonda e o Cruzeiro para chegar nesta fase da Copa do Brasil. Na Série D, a Juazeirense lidera seu grupo com 5 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu nesta primeira fase da competição nacional. O goleiro Rodrigo Calaça, de 39 anos, é um dos principais destaques do time. Ele teve passagens pelo Goiás e Portuguesa.