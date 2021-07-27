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futebol

Adversária do Santos na Copa do Brasil lidera Série D e não perde há 9 jogos

Juazeirense eliminou o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil e lidera a Série D...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 09:42
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Adversária do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Juazeirense está invicta há nove partidas. A equipe comandada pelo técnico Carlos Rabello teve a última derrota no início de junho para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Desde então são seis vitórias e três empates.O time baiano superou o Sport, o Volta Redonda e o Cruzeiro para chegar nesta fase da Copa do Brasil. Na Série D, a Juazeirense lidera seu grupo com 5 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu nesta primeira fase da competição nacional. O goleiro Rodrigo Calaça, de 39 anos, é um dos principais destaques do time. Ele teve passagens pelo Goiás e Portuguesa.
No Campeonato Baiano, eles tiveram o melhor ataque com 13 gols. Lideraram o estadual na primeira fase com 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, mas foram eliminados na semifinal para o Atlético de Alagoinhas.Já o Santos entrou direto na terceira fase da Copa do Brasil e eliminou o Cianorte, do Paraná, com duas vitórias. Fora de casa, venceu por 2 a 0 e, depois, na Vila Belmiro, garantiu a classificação vencendo por 1 a 0. Caso se classifique para próxima fase, o Peixe receberá cerca de R$ 3,45 milhões

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