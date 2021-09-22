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Adson treina com o grupo e pode reforçar o Corinthians no Dérbi

Meia-atacante está em fase final de transição física após se recuperar de trauma no joelho esquerdo. Jovem está fora de combate há um mês e pode enfrentar o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 13:04

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 13:04

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para o Dérbi do próximo sábado e teve uma grande novidade: a presença de Adson, que trabalhou durante todo o tempo com o restante do grupo. Sendo assim, ele pode reforçar o elenco no duelo com o Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
Fora de combate há exatamente um mês, desde o dia 22 de agosto, o meia-atacante vinha se recuperando de um trauma no joelho esquerdo, sofrido em decorrência de uma entrada dura de Thiago Heleno, na vitória do Timão por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O zagueiro acabou sendo expulso.
Nas últimas semanas, Adson já estava em processo de transição com os profissionais da preparação física e evoluiu para a participação em parte do treinamento, fazendo o aquecimento com o grupo e depois partia para um trabalho à parte. Na última terça-feira, ele deu mais um passo na evolução.
Já nesta quarta, a poucos dias do Dérbi, o jovem formado na base corintiana treinou com o restante do elenco durante toda a atividade, o que significa que ele pode reforçar a lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021.
Serão mais dois dias de treinamento até o clássico, tempo suficiente para a comissão técnica avaliar as condições de Adson para a partida. Atualmente, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela com 30 pontos em 21 jogos.

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