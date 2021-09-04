Adson segue se recuperando de um trauma na perna e desfalca treino do Corinthians novamente

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia-atacante Adson ainda não está recuperado de um trauma na perna esquerda sofrido no último dia 22 de agosto, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeste sábado (4) o jogador seguiu fazer um trabalho de recuperação e não treinou com bola com o restante do grupo.

Com isso, o atleta, que já ficou de fora do último compromisso corintiano, contra o Grêmio, em Porto Alegre, no qual do Timão venceu pelo placar mínimo, também pode ser desfalque no jogo desta terça-feira (7), às 21h30, contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Cria da base do Corinthians, Adson é a prata da casa que mais tem ganho oportunidades recentes no clube. Inclusive, até o problema físico o jogador havia ganho a titularidade pelo lado esquerdo de ataque, desbancando Mateus Vital, que posteriormente foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia.

No entanto, com as contratações recentes de Willian e Roger Guedes, além de Giuliano e Renato Augusto, que já estrearam, Adson terá mais dificuldades para se consolidar no time base do Alvinegro.