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Adson segue em transição, e Corinthians se reapresenta para iniciar a preparação para o Dérbi

Jovem ainda se recupera de trauma na perna esquerda. Atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizaram trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 18:28

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate por 1 a 1 contra o América-MG e iniciou a preparação para o clássico diante do Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida do último domingo participaram de uma atividade regenerativa. Os demais foram ao Campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho preparou um treino coletivo em campo reduzido.
O meia-atacante Adson deu sequência na transição com a preparação física. Ele se recupera de um trauma no joelho esquerdo sofrido na vitória do Timão diante do Athletico, no dia 22 de agosto, por 1 a 0. O jovem segue como dúvida.
Gabriel, que levou cartão vermelho direto e o terceiro amarelo, ficará suspenso por dois jogos consecutivos, sendo desfalque contra o Verdão e contra o Red Bull Bragantino. Fazendo com que Sylvinho pense em seu substituto no time.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta terça-feira, novamente na parte da tarde, o Corinthians dará sequência na preparação para o Dérbi. Serão mais quatro dias de treinamento no CT antes de enfrentar o rival. Atualmente, o Timão é o sexto lugar com 30 pontos em 21 jogos, uma partida a mais do que os clubes de sua faixa na tabela.

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