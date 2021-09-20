Adson segue em transição, e Corinthians se reapresenta para iniciar a preparação para o Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate por 1 a 1 contra o América-MG e iniciou a preparação para o clássico diante do Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida do último domingo participaram de uma atividade regenerativa. Os demais foram ao Campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho preparou um treino coletivo em campo reduzido.

O meia-atacante Adson deu sequência na transição com a preparação física. Ele se recupera de um trauma no joelho esquerdo sofrido na vitória do Timão diante do Athletico, no dia 22 de agosto, por 1 a 0. O jovem segue como dúvida.

Gabriel, que levou cartão vermelho direto e o terceiro amarelo, ficará suspenso por dois jogos consecutivos, sendo desfalque contra o Verdão e contra o Red Bull Bragantino. Fazendo com que Sylvinho pense em seu substituto no time.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.