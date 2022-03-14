Adson detalha estilo de Vítor Pereira e acredita em mais oportunidades no Corinthians

Autor do quarto gol do Corinthians na goleada por 5 a 0 contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Paulistão, o meia Adson não poupou elogios ao novo técnico da equipe, Vítor Pereira.c> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Em entrevista à ESPN, o garoto de 21 anos acredita que seu estilo de jogo combine com as ideias do português, e por isso ele pensa que receberá mais chances com o novo técnico.

- O treinador sempre falou nos treinos, que gosta do nosso estilo de jogo, do um contra um, de velocidade nas pontas. Acredito que vão surgir as oportunidades. É uma característica que ele tem, do estilo de jogo que ele gosta. Ele acha que sou um jogador bem forte quando cai pela direita. Creio que vão surgir mais oportunidades - afirmou.

O lusitano caminha para sua terceira semana no comando do Time do Povo, mas de acordo com Adson, já é possível notar aspectos novos nos treinos da equipe, principalmente na intensidade das atividades no CT.

- O Vítor Pereira é um treinador que tem muita intensidade nos treinamentos. Gosta sempre do trabalho intenso. Curto, mas intenso. A principal mudança, para a gente, foi essa. Por vir da Europa, ele gosta da pressão na bola, no campo de ataque, gosta do time para a frente, não gosta do time recuado

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O camisa 28 do Timão também revelou que Vítor Pereira é tranquilo no dia a dia, e sabe o momento de cobrar e elogiar cada um do elenco.

- Ele é bem tranquilo, gosta de conversar com o grupo todo, passar o que ele quer. Às vezes individualmente também, chama no canto. Quando tem que elogiar ele elogia, quando tem que dar aquela dura ele faz também. É importante ele ter essa comunicação, trazer o elenco para ele. Ele está fazendo isso e está dando certo - comentou.

Desde 2005, com o argentino Daniel Passarela, o Timão não era treinado por um estrangeiro. Segundo Adson, a experiência com um técnico de fora está sendo positiva, e como Vítor fala português, não existe a barreira do idioma.

- Por ser português, a comunicação não é difícil, a gente entende o que ele pede. Está sendo bem bacana essa experiência com um treinador vindo da Europa - concluiu.

Na atual temporada, Adson soma quatro partidas e um gol marcado. Somente contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do estadual, ele começou como titular.

O próximo compromisso do Corinthians é o Dérbi diante do Palmeiras na quinta-feira (17), às 20h30, no Allianz Parque, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista.