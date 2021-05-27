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futebol

Adson celebra boa atuação em goleada pelo Corinthians: 'Temos que fazer o nosso melhor'

Cria da base corintiana fez a sua estreia como titular na vitória por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR) com uma assistência: 'Hoje eu fui feliz'...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 17:48
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Destaque na vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o garoto Adson comemorou a oportunidade, ainda que o Timão tenha entrado em campo já eliminado do torneio continental.
– Feliz. Quando a gente entra na arena, não importa se está visando classificação ou não, a gente está representando um clube enorme como o Corinthians e temos que fazer o nosso melhor – disse a prata da casa à Corinthians TV.Em campo, o camisa 28 se movimentou bastante, iniciando a partida como meia e abrindo para o lado esquerdo na etapa final, com a saída de Mateus Vital para a entrada de Cantillo. Segundo o SofaScore, foram três finalizações, dois dribles bem-sucedidos, em três tentativas, e uma assistência, para Mateus Vital marcar o terceiro gol.
– Hoje eu fui feliz em dar uma assistência para o Vital e fico muito feliz – afirmou Adson.
Natural de Araguapaz, cidade com menos de 10 mil pessoas, localizada no interior de Goiás, o meia corintiano foi formado na base do Alvinegro, sendo promovido nesta temporada ao time profissional. O duelo contra o River foi o seu sétimo no elenco principal, sendo o primeiro como titular.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians

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