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Adryelson vibra com evolução do sistema defensivo do Sport

Leão suportou a pressão do Ceará e conseguiu mais um bom resultado fora de casa no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 21:59

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 21:59

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Na Arena Castelão, o Sport conseguiu um bom resultado diante do Ceará. Mesmo com a pressão do Vozão, a equipe pernambucana segurou a igualdade sem gols e iniciou de maneira positiva o returno do Brasileirão.Animado com o desempenho do sistema ofensivo, o zagueiro Adryelson comemorou a atuação dos companheiros em mais um jogo sem ser vazado.
‘É mais um ponto importante fora de casa, e no Brasileiro o importante é estar somando. A gente está fazendo isso. Foi um jogo bastante disputado entre as duas equipes, a gente soube se defender bem, e é mais um jogo sem tomar gols’, declarou.
Com o empate fora de casa, o Sport encerrou a rodada com 25 pontos e na 9ª colocação.

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