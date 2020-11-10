Adryelson vibra com evolução do sistema defensivo do Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Na Arena Castelão, o Sport conseguiu um bom resultado diante do Ceará. Mesmo com a pressão do Vozão, a equipe pernambucana segurou a igualdade sem gols e iniciou de maneira positiva o returno do Brasileirão.Animado com o desempenho do sistema ofensivo, o zagueiro Adryelson comemorou a atuação dos companheiros em mais um jogo sem ser vazado.

‘É mais um ponto importante fora de casa, e no Brasileiro o importante é estar somando. A gente está fazendo isso. Foi um jogo bastante disputado entre as duas equipes, a gente soube se defender bem, e é mais um jogo sem tomar gols’, declarou.