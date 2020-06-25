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Adryelson já pensa nas decisões contra Confiança e Santa Cruz

Zagueiro do Leão comemorou a volta dos treinos presenciais e projeta as decisões no estadual e Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 01:19

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 01:19

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Quando as competições forem retomadas, o Sport não terá tempo para perder. Contra Confiança e Santa Cruz, o Leão precisará da vitória para seguir vivo na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. De olho nesses duelos, apesar de ambos ainda não terem datas marcadas, o zagueiro Adryelson tenta extrair o lado positivo de recomeçar a temporada com decisões.E MAIS:E a polêmica sobre o favorecimento da arbitragem para o Real continuaAthletico processa Coritiba por danos morais e materiaisRenata Fan desabafa após críticas por foto sem máscara: 'Não cuidam da própria vida'‘Acho que voltar com jogos importantes pela frente pode ser positivo. Nos coloca em um alto nível de disputa, deixa todo mundo ainda mais focado, mais ligado. Talvez o ritmo de jogo não seja o ideal, mas na hora da decisão isso tem que ficar de lado. Espero que a gente faça bons jogos contra Confiança e Santa Cruz. Precisamos dessas classificações na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano’, projetou.
O atleta rubro-negro também exaltou a forma física do grupo. Para ele, a preparação física será fundamental para que o Leão suporte bem o alto volume de jogos que provavelmente terá pela frente.
‘Eu acho que o grupo do Sport tem tudo para voltar às competições em uma condição física boa. Aparentemente todo mundo se cuidou bem durante o período mais complicado da quarentena. Além disso, já estávamos treinando com os profissionais do clube via internet. Isso fez com que todo mundo chegasse em um estágio físico parecido, o que vai ajudar na evolução do elenco como um todo. A parte física será fundamental para a temporada’, pontou.
Após quase três meses sem jogos e treinos, Adryelson comemorou a retomada das atividades. 'Foi muito bom voltar! Estávamos há muito tempo longe dos gramados! Foi muito bom ter por perto os companheiros e a comissão técnica. A gente via outros clubes voltando a treinar e ficávamos ansiosos, mas agora já estamos trabalhando firme', concluiu. E MAIS:

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