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futebol

Adryan exalta classificação e projeta Derby na final do Paulista sub-17

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na competição estadual na próxima quarta-feira, às 10h, na Fazendinha. Timãozinho pode se tornar campeão da categoria após oito anos...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 16:57

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:57

O Corinthians se classificou para a final do Paulistão sub-17 após derrotar o São Paulo. Agora, o Timãozinho enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 10h, no duelo de ida da final, na Fazendinha.
Autor de uma assistência contra o Desportivo Brasil nas quartas de final, o meia Adryan vibrou com a classificação e analisou o empate em 1 a 1 com o São Paulo. Na primeira partida, o Corinthians havia vencido o rival em 1 a 0.
- É gratificante fazer parte da equipe em campo! Foi uma semifinal dura, mas conseguimos colocar em prática e passamos para mais uma final - afirmou o atleta do Timão.O Corinthians decidirá o título no campo do rival, mas Adryan se mostrou confiante para vencer mais um clássico na competição estadual.
- Teremos mais um clássico pela frente, mas já mostramos que somos capazes. Vamos em busca do nosso objetivo (ser campeão) - disse Adryan.
O Timãozinho pode voltar a se tornar campeão estadual sub-17 após oito anos. Na equipe de 2013, o Corinthians contava com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Malcom.
Crédito: AdryanemaçãopeloCorinthianscontraoPalmeiras(AgênciaTimão

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