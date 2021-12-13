Adryan exalta classificação e projeta Derby na final do Paulista sub-17

O Corinthians se classificou para a final do Paulistão sub-17 após derrotar o São Paulo. Agora, o Timãozinho enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 10h, no duelo de ida da final, na Fazendinha.

Autor de uma assistência contra o Desportivo Brasil nas quartas de final, o meia Adryan vibrou com a classificação e analisou o empate em 1 a 1 com o São Paulo. Na primeira partida, o Corinthians havia vencido o rival em 1 a 0.

- É gratificante fazer parte da equipe em campo! Foi uma semifinal dura, mas conseguimos colocar em prática e passamos para mais uma final - afirmou o atleta do Timão.O Corinthians decidirá o título no campo do rival, mas Adryan se mostrou confiante para vencer mais um clássico na competição estadual.

- Teremos mais um clássico pela frente, mas já mostramos que somos capazes. Vamos em busca do nosso objetivo (ser campeão) - disse Adryan.

O Timãozinho pode voltar a se tornar campeão estadual sub-17 após oito anos. Na equipe de 2013, o Corinthians contava com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Malcom.