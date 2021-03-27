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Adriano tem início de ano mais sólido no Cruzeiro com a chegada de Felipe Conceição como técnico do time

Em 2020, o jovem volante teve altos e baixos na Raposa e espera ter um 2021 mais consolidado na equipe celeste...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 19:34
O volante Adriano, cria da base do Cruzeiro, tem tido um ano de 2021 positivo com a chegada de Felipe Conceição no comando da Raposa. O jogador ganhou espaço e tem sido utilizado com frequência pelo treinador celeste. Adriano teve um 2020 oscilante, com altos e baixos e parece que este ano deve se consolidar na equipe cruzeirense. Confira no vídeo acima o que o volante da Raposa expôs sobre sua jornada no time azul. Adriano tem tido mais espaço na equipe azul em 2021 com Felipe Conceição-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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