Adriano tem início de ano mais sólido no Cruzeiro com a chegada de Felipe Conceição como técnico do time

O volante Adriano, cria da base do Cruzeiro, tem tido um ano de 2021 positivo com a chegada de Felipe Conceição no comando da Raposa. O jogador ganhou espaço e tem sido utilizado com frequência pelo treinador celeste. Adriano teve um 2020 oscilante, com altos e baixos e parece que este ano deve se consolidar na equipe cruzeirense. Confira no vídeo acima o que o volante da Raposa expôs sobre sua jornada no time azul. Adriano tem tido mais espaço na equipe azul em 2021 com Felipe Conceição-(Bruno Haddad/Cruzeiro)