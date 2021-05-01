Adriano quer time ‘ligado’, propondo o jogo diante do América-MG: 'sair na frente será importante'

O Cruzeiro encara o América-MG pelo jogo de idas das semifinais do Campeonato Mineiro neste domingo, 2 de maio, no Mineirão. O Coelho joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota com a mesma diferença de gols para ir às finais do Campeonato Mineiro 2021. Por isso, o volante Adriano, um dos destaque da Raposa na temporada, quer o time ligado desde o início diante da equipe americana para sair bem e encaminhar uma classificação às finais do Estadual. Confira no vídeo acima o que o jogador da Raposa comentou sobre o clássico com o time de Lisca. Adriano está em busca de sua primeira final como profissional coma camisa celeste-(Bruno Haddad/Cruzeiro)