Adriano defende que Cruzeiro precisa ‘melhorar de tudo um pouco’ para começar a ter sequência de vitórias

Com o retorno da sua torcida, o Cruzeiro encara o Confiança nesta sexta-feira, 20, às 21h30, pela 20ª rodada da Série B.Para o volante Adriano, ter o torcedor ao lado do time pode ser essencial para a sonhada reação e embalar na competição e conseguir ficar no G4, que dará o acesso à Série A do Brasileirão. Apesar de contar com a força da “China Azul”, o jogador celeste cobrou que a equipe melhore em todos os setores para ser mais consistente e consiga uma sequência de vitórias, algo raro para o time mineiro desde que iniciou a disputa da segunda divisão nacional, em 2020. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo tentam galgar postos na tabela de classificação. Atualmente ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, 10 a menos do que o Goiás, quarto colocado e último time no G4. O Confiança está muito mal na Série B, contrastando com a boa campanha de 2020. O Proletário está em 19º , com 13 pontos. O time azul de Minas Gerais tenta acabar com uma incômoda escrita: nunca venceu o Confiança em duelos pela Série B. Em três encontros, desde o ano passado, foram duas derrotas, incluindo uma na estreia da competição deste ano, e um empate. Logo, o time sergipano tem vantagem no confronto com a Raposa. Confira nos vídeos a análise do volante cruzeirense. Adriano conta com a torcida para o ser o "reforço" da Raposa (Bruno Haddad/Cruzeiro)