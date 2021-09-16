Administração do Maracanã exalta operação de Flamengo x Grêmio

Crédito: Matheus Dantas/LANCE!

A aprovação do jogo entre Flamengo e Grêmio como evento-teste para a volta da torcida ao Maracanã não foi apenas das autoridades e dos torcedores. O administração do estádio também fez um balanço positivo da operação da partida, destacando que não houve aglomerações na chegada e acesso dos 6.446 rubro-negros. Contudo, destacou que ajustes sempre são necessários.- Essa reabertura com público só foi possível por conta de um planejamento que durou meses, envolveu uma grande operação com 1.700 profissionais (média de um funcionário para cada quatro torcedores) e pela parceria com a Prefeitura do Rio. (...) O saldo da operação, iniciada na véspera da partida, foi positivo, a começar pelo processo de comprovação da vacina e testagem prévia de torcedores e profissionais - diz trecho da nota publicada pelo Maracanã.Com a decisão do STJD de derrubar a liminar que permitia o Flamengo atuar com público no Brasileirão - a qual foi dada pelo próprio Tribunal - a partida contra o Grêmio, no domingo, não terá público. Assim, o próximo evento-teste será diante do Barcelona (EQU), nas semis da Libertadores, na quarta, dia 22.

O jogo será novamente no Maracanã e será de 35 mil lugares estão liberados pela Prefeitura. As vendas serão iniciadas ainda nesta quinta-feira pelo clube.Confira abaixo, na íntegra, a nota publicada pela administração do Maracanã:

"Maracanã apresenta balanço da partida entre Flamengo e Grêmio

Após 91 partidas e um total de 554 dias sem a presença de público, o Maracanã recebeu na noite da última quarta-feira (15/09) mais de seis mil torcedores no jogo entre Flamengo e Grêmio. Essa reabertura com público só foi possível por conta de um planejamento que durou meses, envolveu uma grande operação com 1.700 profissionais (média de um funcionário para cada quatro torcedores) e pela parceria com a Prefeitura do Rio. A partida de ontem registrou um marco importante no cenário que vive o Brasil desde o início da pandemia da Covid-19.

O saldo da operação, que iniciou na véspera da partida, foi positivo, a começar pelo processo de comprovação da vacina e testagem prévia dos torcedores e profissionais. Os resultados dos exames foram enviados diretamente para controle sanitário no estádio num sistema automático, o que contribuiu para evitar aglomerações e longas filas de acesso às dependências do Maracanã. Portanto, na noite de reabertura do estádio com público, não houve registro de dificuldade na entrada, de retenções nos acessos internos e nem mesmo de reclamações por parte dos torcedores.