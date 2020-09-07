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futebol

Administração do Maracanã estuda troca do gramado no fim de setembro

Condição do gramado foi duramente criticada pelo Flamengo no último fim de semana...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 15:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de um fim de semana de críticas á condição do gramado do Maracanã por parte do Flamengo, a administração do estádio foi procurada pelo LANCE!. Apesar de reforçar que "a manutenção é constante", a gestão informa que está "sendo estudada a troca do restante do gramado" no período de 17 a 26 de setembro, quando não serão realizadas partidas no local. É a única janela até o final desta temporada para o procedimento, que dura em torno de cinco dias.O estado do campo do Maracanã já não agrada a Flamengo e Fluminense há meses. No último sábado, após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, o lado rubro-negro, que divide a gestão do estádio com o Tricolor elevou o tom das críticas. O meia Diego afirmou que o time enfrentou dois adversários, sendo um deles o "péssimo gramado". Já o vice-presidente de futebol Marcos Braz celebrou, de forma irônica, mais um título: o de "pior gramado do Brasil".
Até 17 de setembro três jogos serão realizados no Maracanã: Fluminense x Flamengo, no dia 9 pelo Brasileirão, Fluminense x Corinthians, no dia 13 pelo Brasileirão, e Fluminense x Atlético-GO, em 16 de setembro pela Copa do Brasil.

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