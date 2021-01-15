Adilson Batista é internado em Curitiba após sofrer um infarto

O técnico Adilson Batista, ex-Cruzeiro, sofreu um infarto nesta sexta-feira, 15 de janeiro, e foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba. Segundo sua assessoria, o quadro do treinador é estável e ele passa bem no momento. Adilson está em observação e está na UTI do hospital e pode ter de passar por um procedimento cirúrgico. O treinador teve como último trabalho no futebol a passagem pelo Cruzeiro do fim de 2019 até março de 2020, quando foi demitido. A informação foi veiculada pelo site UmDoisEsportes e confirmada pelo L!.