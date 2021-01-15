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futebol

Adilson Batista é internado em Curitiba após sofrer um infarto

A assessoria do treinador confirmou a informação e disse também que ele passa bem mas deve passar por uma cirurgia...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:29

Crédito: Adilson, de 52 anos, trabalhou em um clube pela última vez em 2020, no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico Adilson Batista, ex-Cruzeiro, sofreu um infarto nesta sexta-feira, 15 de janeiro, e foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba. Segundo sua assessoria, o quadro do treinador é estável e ele passa bem no momento. Adilson está em observação e está na UTI do hospital e pode ter de passar por um procedimento cirúrgico. O treinador teve como último trabalho no futebol a passagem pelo Cruzeiro do fim de 2019 até março de 2020, quando foi demitido. A informação foi veiculada pelo site UmDoisEsportes e confirmada pelo L!.
VEJA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO O treinador, de 52 anos, teve passagens marcantes como jogador por Cruzeiro, Inter, Atlético-MG e Grêmio, onde foi capitão da conquista da Libertadores, em 1995. Ele também autou no futebol japonês antes de encerrar a carreira no Corinthians, em 2001.

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