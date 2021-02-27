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Adidas inicia venda da nova camisa do Flamengo com nome e número de Rafinha personalizados

Lateral-direito está perto de ser anunciado como reforço do Rubro-Negro para 2021...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:25
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Contudo, Rafinha está perto de retornar. Livre no mercado desde que rescindiu com o Olympiacos-GRE, o lateral-direito já aceitou as condições oferecidas pelo Flamengo e, nos próximos dias, será anunciado pelo clube. O contrato será até dezembro deste ano.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, e do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, em 2020, Rafinha se despediu do Flamengo em agosto do ano passado, com 46 jogos e seis assistências, para atuar na Grécia. Por lá, realizou apenas 24 partidas.

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