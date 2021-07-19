Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Adiamento, protestos na Colômbia e Covid-19: Fluminense convive com mudanças na Libertadores
futebol

Adiamento, protestos na Colômbia e Covid-19: Fluminense convive com mudanças na Libertadores

Tricolor teve a partida contra o Cerro Porteña adiada para o próximo dia 3 de agosto e viu agenda ficar ainda mais complicada com a competição continental...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:59
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense se solidarizou com o trágico acidente que resultou na morte do filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño, e aceitou adiar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo seria nesta terça-feira e acontecerá no dia 3 de agosto. Mas essa não é a primeira vez que o Tricolor precisará mudar os planos em cima da hora na competição.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
De volta à Libertadores após oito anos, o Flu teve problemas nas duas vezes que precisou ir até a Colômbia. Primeiro, para enfrentar o Independiente Santa Fe (COL), o time chegou a ir para Bogotá, mas a prefeitura local aumentou as medidas restritivas por conta do avanço da Covid-19 e proibiu a realização do jogo. Assim, no dia do duelo a delegação carioca precisou ir para a cidade de Armenia, chegando apenas algumas horas antes de entrar em campo.
Veja a tabela do Brasileirão
Depois, quando enfrentou o Junior Barranquilla (COL), o Fluminense foi até a Colômbia, mas os protestos civis em várias cidades fizeram a Conmebol deslocar todas as partidas no país. Assim, o Tricolor precisou viajar a Guayaquil, no Equador, chegando às 22h (horário local) do dia anterior ao confronto. Na partida diante do River Plate (ARG), no Monumentald de Núñez, ainda havia a incerteza com relação ao time argentino por conta de um surto de Covid-19 que tirou diversos atletas das duas últimas rodadas da fase de grupos. A maioria já havia voltado contra o Flu, mas novamente o clube foi protagonista em uma situação marcante desta Libertadores.
No caso da partida contra o Cerro, a mudança de logística é mais fácil pois o jogo será no Maracanã. A equipe acabou ganhando uma semana completa de treinos antes de entrar em campo novamente (pelo Brasileirão, contra o Palmeiras, no sábado), mas a CBF precisou passar a volta da Copa do Brasil contra o Criciúma para 7 de agosto, um sábado e adiar o jogo América-MG x Fluminense da 15ª rodada do Brasileiro, que seria dia 8.
O Flu passou em primeiro lugar na fase de grupos, deixando o River Plate em segundo. O Junior Barranquilla ficou com a vaga na Sul-Americana. Depois, abriu 2 a 0 nas oitavas de final contra o Cerro Porteño e fará o confronto de volta no próximo dia 3, terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados