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futebol

Adeus: Botafogo e Internacional fecham negociação por Paulo Victor

Transferência foi sacramentada nesta quarta-feira e Colorado vai desembolsar R$ 6 milhões pelo lateral-esquerdo; atleta já se despediu dos companheiros no Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 18:12

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 18:12

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Só falta assinar: Paulo Victor é praticamente jogador do Internacional. O Colorado sacramentou a compra do lateral-esquerdo de 20 anos do Botafogo nesta quarta-feira, após reunião realizada na parte da tarde.
+ Botafogo e Rafael Navarro chegam a valor de salário por renovação, e clube busca acordo em negócio
A equipe gaúcha vai desembolsar R$ 6 milhões ao clube de General Severiano para contratar o defensor. O Botafogo terá direito a um percentual de venda futura caso o Colorado negocie Paulo Victor para outra equipe em outra ocasião.
O Internacional monitorava Paulo Victor desde o começo da temporada 2021 e chegou a fazer uma investida ao lateral quando ele ainda estava emprestado ao Botafogo pelo Nova Iguaçu. O Alvinegro adquiriu os direitos federativos do lateral-esquerdo e, pouco tempo depois, já o negociou com o Colorado.Paulo Victor, inclusive, esteve presente no CT da Saferj, local que o Botafogo está treinando durante a Copa América, apenas para se despedir dos companheiros. Ele esteve emocionado e falou com jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.
+ Veja a tabela da Série B
Portanto, é bastante provável que o camisa 6 já não esteja à disposição de Marcelo Chamusca para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela 7ª rodada da Série B. Guilherme Santos e Rafael Carioca são as opções no elenco para a posição.

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