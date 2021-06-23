Adeus: Botafogo e Internacional fecham negociação por Paulo Victor

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Só falta assinar: Paulo Victor é praticamente jogador do Internacional. O Colorado sacramentou a compra do lateral-esquerdo de 20 anos do Botafogo nesta quarta-feira, após reunião realizada na parte da tarde.

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A equipe gaúcha vai desembolsar R$ 6 milhões ao clube de General Severiano para contratar o defensor. O Botafogo terá direito a um percentual de venda futura caso o Colorado negocie Paulo Victor para outra equipe em outra ocasião.

O Internacional monitorava Paulo Victor desde o começo da temporada 2021 e chegou a fazer uma investida ao lateral quando ele ainda estava emprestado ao Botafogo pelo Nova Iguaçu. O Alvinegro adquiriu os direitos federativos do lateral-esquerdo e, pouco tempo depois, já o negociou com o Colorado.Paulo Victor, inclusive, esteve presente no CT da Saferj, local que o Botafogo está treinando durante a Copa América, apenas para se despedir dos companheiros. Ele esteve emocionado e falou com jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.

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