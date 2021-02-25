Adeus, 2020! Vem, 2021! Corinthians encerra melancólica temporada em jogo decisivo para o adversário

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 para um dos jogos mais importantes do Brasileirão-2020, mas somente por conta dos objetivos do adversário, o Internacional, que briga pelo título da competição. Chegar na última rodada como um coadjuvante discretíssimo no campeonato nada mais é do que um símbolo do que foi a melancólica temporada do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Há apenas um objetivo para o Timão na 38ª rodada, que é chegar na nona posição na tabela e garantir a classificação direta para a Terceira Fase da Copa do Brasil. Para isso, o Alvinegro precisa vencer o Colorado no Beira-Rio e torcer para o Athletico-PR tropeçar em casa contra o Sport, ou pelo menos empatar no Rio Grande Sul e secar para que o Furacão não pontue na Arena da Baixada.

Muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians, que virou o ano brigando seriamente por uma vaga na Copa Libertadores, e viu seu sonho "derreter" rodada após rodada, com choques de realidades e resultados dentro do esperado pela limitação do elenco. No entanto, alguns tropeços em confrontos diretos e contra adversários de menor nível foram cruciais.Em condições normais, o Timão chegaria a essa última rodada brigando por patamares maiores na competição ou até mesmo o título, mas as consequências de erros administrativos recorrentes e de equívocos na montagem do elenco, não só em 2020, mas em anos anteriores, trouxeram a equipe a essa realidade de meio de classificação, quase para cumprir tabela.

Voltando alguns meses no tempo, mais especificamente a agosto, talvez o principal momento da equipe na temporada tenha sido a final do Campeonato Paulista, perdida para o maior rival, nos pênaltis. Foi o desfecho de uma recuperação quase impossível, já que o clube estava praticamente eliminado na fase de grupos do estadual e até brigava para fugir do rebaixamento.

Interessante também notar que o ápice de uma temporada tenha sido uma recuperação improvável no estadual, mas isso é explicado pelos pontos baixos terem sido muitos, como a eliminação na fase preliminar da Libertadores para o Guaraní-PAR, e nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o América-MG, que disputava a Série B. A campanha no Brasileirão, por sua vez, não poderia ser muito diferente, ficando inclusive na zona da degola por uma rodada.

Para não ser injusto, a chegada de Mancini deu um novo rumo para o Corinthians e levou um time desacreditado, que fugia do rebaixamento, para um sonho (novamente) improvável de disputar a Copa Libertadores de 2021. Mesmo que o primeiro objetivo - não cair - tenha sido atingido, sair da briga pela vaga na competição sul-americana foi uma conclusão à altura do sentimento de melancolia do torcedor durante todo esse ano atípico.