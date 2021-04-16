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futebol

Aderlan vibra com bom resultado do Bragantino no Paulistão

Lateral abriu o caminho da vitória diante da Inter de Limeira e foi um dos destaques da partida...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 19:54
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O clima dentro do Red Bull Bragantino é de puro otimismo. Após ser derrotado pelo São Paulo no Morumbi, o Massa Bruta mostrou a sua força dentro das quatro linhas e fez a Inter de Limeira a sua vítima.
+ Arrascaeta vive imbróglio no Flamengo, Palmeiras aumenta oferta por atacante… O Dia do Mercado
Um dos destaques o jogo foi o lateral Aderlan, que abriu o marcador em belo chute de fora da área.
‘A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Sabíamos que equipe deles era muito qualificada. Eles tocam a bola muito bem. Agora, é descansar. Sabemos que os próximos três jogos serão muito difíceis. Em cada um deles, vamos precisar dar o nosso melhor’, afirmou ao Premiere.
Com o triunfo fora de casa, o Bragantino lidera a chave C do Paulistão com 14 pontos. O vice-líder é o Palmeiras.

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