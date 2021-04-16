Aderlan vibra com bom resultado do Bragantino no Paulistão

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

O clima dentro do Red Bull Bragantino é de puro otimismo. Após ser derrotado pelo São Paulo no Morumbi, o Massa Bruta mostrou a sua força dentro das quatro linhas e fez a Inter de Limeira a sua vítima.

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Um dos destaques o jogo foi o lateral Aderlan, que abriu o marcador em belo chute de fora da área.

‘A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Sabíamos que equipe deles era muito qualificada. Eles tocam a bola muito bem. Agora, é descansar. Sabemos que os próximos três jogos serão muito difíceis. Em cada um deles, vamos precisar dar o nosso melhor’, afirmou ao Premiere.