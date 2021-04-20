Aderlan e Ryller falam sobre a importância da partida contra o Tolima para o RB Bragantino

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Dono da atual melhor campanha do Paulistão, com 20 pontos em 9 jogos disputados, o Bragantino virou a chave após vencer a Ponte Preta por 2x0. O clube de Bragança Paulista encara o Tolima-COL, nesta quinta-feira, às 19h15, no Nabi Abi Chedid. A partida marca o retorno do Massa Bruta em competições internacionais 25 anos após a última participação, que ocorreu em 1996 pela Copa Conmebol.

Jogadores do clube desde 2019, os atletas Aderlan e Ryller falaram sobre a importância e projetaram o jogo de quinta-feira para o Massa Bruta.

'Participar deste momento histórico do clube é muito gratificante. Estamos construindo um trabalho sólido e os resultados comprovam isso. Foram 25 anos de espera do nosso torcedor, chegou a hora de matar a saudade e desfrutar da melhor forma', afirmou Aderlan

'Esse momento é muito legal pra todos nós. Estamos treinando bem e focados no Tolima agora. Sabemos que vencer a primeira partida é muito importante pro decorrer da competição', completou Ricardo Ryller