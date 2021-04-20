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Aderlan e Ryller falam sobre a importância da partida contra o Tolima para o RB Bragantino

Massa Bruta não disputa um torneio continental desde 1996 e o elenco está ansioso para a Sul-Americana...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 18:24
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Dono da atual melhor campanha do Paulistão, com 20 pontos em 9 jogos disputados, o Bragantino virou a chave após vencer a Ponte Preta por 2x0. O clube de Bragança Paulista encara o Tolima-COL, nesta quinta-feira, às 19h15, no Nabi Abi Chedid. A partida marca o retorno do Massa Bruta em competições internacionais 25 anos após a última participação, que ocorreu em 1996 pela Copa Conmebol.
Jogadores do clube desde 2019, os atletas Aderlan e Ryller falaram sobre a importância e projetaram o jogo de quinta-feira para o Massa Bruta.
'Participar deste momento histórico do clube é muito gratificante. Estamos construindo um trabalho sólido e os resultados comprovam isso. Foram 25 anos de espera do nosso torcedor, chegou a hora de matar a saudade e desfrutar da melhor forma', afirmou Aderlan
'Esse momento é muito legal pra todos nós. Estamos treinando bem e focados no Tolima agora. Sabemos que vencer a primeira partida é muito importante pro decorrer da competição', completou Ricardo Ryller
No Grupo, G da Copa Sulamericana, o Bragantino terá como adversários o Emelec-EQU, Talleres-ARG e Tolima-COL.

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