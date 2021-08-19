Aderlan comemora classificação e grande momento da carreira

Crédito: Jogador chegou para o grupo de clubes da Red Bull em 2019 (Fernando Teixeira/Agência Futpress

O Massa Bruta, como é conhecido o time de Bragança Paulista, derrotou na última terça-feira a equipe do Rosário Central por 1 a 0 e garantiu a grande vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. Aderlan, um dos destaques do elenco de Maurício Barbieri, comemora o resultado e fala da felicidade de ganhar com o camisa do Bragantino.

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'Estamos todos muito felizes e contentes com a classificação. Já são mais de 100 jogos com essas cores e é um sentimento especial poder dar alegria para os nossos torcedores e ajudar a colocar o Bragantino no topo do futebol brasileiro e internacional. O trabalho aqui é muito bem feito desde as pessoas que trabalham no CT, a diretoria, comissão técnica e os atletas, todos estão trabalhando muito para que os resultados possam acontecer', disse o atleta

Aderlan é peça chave no esquema do Bragantino, lateral de velocidade e poder ofensivo, vive a melhor fase de sua carreira com a camisa do Massa Bruta. O aniversariante do dia fala sobre o seu momento e do clube que está desde 2018.

'É um momento muito legal na minha carreira. Cheguei no clube com um projeto grande de colocar o Bragantino na briga por títulos e ver até onde já chegamos, é realmente especial. Queremos continuar evoluindo como equipe e tenho certeza que coisas muito boas estão por vir', finalizou.