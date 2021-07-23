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Aderlan comemora classificação e grande fase do clube: 'Estamos no caminho certo'

O Red Bull Bragantino conseguiu mais um importante resultado, classificação para as quartas de finais da Sul-Americana...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 11:27
Crédito: (Fernando Teixeira/Agência Futpress
O Massa Bruta continua a grande temporada com um ótimo jogo diante do Independiente del Valle. O empate por 1 a 1 garantiu a passagem do clube para a nova fase da competição internacional. Lateral e um dos pilares do time de Maurício Barbieri, Aderlan destaca a qualidade do time e a felicidade pela classificação.
'Foi um ótimo jogo, enfrentamos um grande adversário e conseguimos sair com um resultado positivo. Nosso time tem muita qualidade e acredito que podemos lutar pelo título da competição. Todos estão trabalhando muito para vivermos este grande momento, estamos no caminho certo', disse o lateral
O jogador é um dos destaques do incrível ano do Red Bull Bragantino, pelo clube Aderlan já possui mais de 100 jogos e o título Brasileiro de 2019. O lateral se diz muito grato e feliz no clube.
'Estou muito feliz com o ano que estou vivendo, tenho uma relação especial com o clube e espero poder fazer mais grandes jogos com meus companheiros. Nosso momento é fruto de um ótimo trabalho de todos da comissão técnica, diretoria e jogadores. É muito bom ver o resultado dentro de campo e a alegria que estamos dando para os nossos torcedores', completou Aderlan
O Red Bull Bragantino agora espera o vencedor de Deportivo Táchira, da Venezuela, e Rosário Central, da Argentina. A próxima partida pelo Brasileiro está marcada para o próximo domingo (25), contra o Fortaleza. O duelo, marcado para às 16h (de Brasília), coloca de frente duas equipes na parte de cima da tabela.

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