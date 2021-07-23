Aderlan comemora classificação e grande fase do clube: 'Estamos no caminho certo'

Crédito: (Fernando Teixeira/Agência Futpress

O Massa Bruta continua a grande temporada com um ótimo jogo diante do Independiente del Valle. O empate por 1 a 1 garantiu a passagem do clube para a nova fase da competição internacional. Lateral e um dos pilares do time de Maurício Barbieri, Aderlan destaca a qualidade do time e a felicidade pela classificação.

'Foi um ótimo jogo, enfrentamos um grande adversário e conseguimos sair com um resultado positivo. Nosso time tem muita qualidade e acredito que podemos lutar pelo título da competição. Todos estão trabalhando muito para vivermos este grande momento, estamos no caminho certo', disse o lateral

O jogador é um dos destaques do incrível ano do Red Bull Bragantino, pelo clube Aderlan já possui mais de 100 jogos e o título Brasileiro de 2019. O lateral se diz muito grato e feliz no clube.

'Estou muito feliz com o ano que estou vivendo, tenho uma relação especial com o clube e espero poder fazer mais grandes jogos com meus companheiros. Nosso momento é fruto de um ótimo trabalho de todos da comissão técnica, diretoria e jogadores. É muito bom ver o resultado dentro de campo e a alegria que estamos dando para os nossos torcedores', completou Aderlan