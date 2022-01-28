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Adama Traoré chega em Barcelona para realizar exames médicos

Atacante do Wolverhampton está próximo de assinar contrato e ser anunciado como novo reforço do clube catalão. Culés terão opção de compra ao fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 11:15

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 11:15

O atacante Adama Traoré já está em Barcelona para passar por exames médicos antes de assinar o contrato e ser anunciado como novo reforço do Barcelona. Os culés negociaram a chegada do atacante por empréstimo junto ao Wolverhampton.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o acordo entre as partes prevê que o Barça tem a opção de compra do atleta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) ao fim da temporada, mas a cláusula não é obrigatória. O espanhol tem contrato com os Wolves até 2023.
> Veja a tabela da La Liga
Com isso, Xavi Hernández ganha mais uma opção para a montagem do sistema ofensivo da equipe. A chegada de Traoré é importante, uma vez que Ansu Fati está afastado dos gramados por conta de uma lesão, enquanto Dembélé está fora dos planos do clube por conta da proximidade do fim do seu contrato.
Com a confirmação da contratação, o Barcelona terá seu 3º reforço nesta janela de transferências de janeiro. Anteriormente, os culés haviam trazido Daniel Alves e Ferrán Torres. No entanto, o clube busca a contratação de Aubameyang para assumir a função do camisa nove.
Crédito: AdamaTraoréestápróximodevoltaraoBarcelona(Foto:MARTINRICKETT/POOL/AFP

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