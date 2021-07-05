Acusados de xenofobia, Griezmann e Dembelé, do Barcelona, defendem-se em suas redes sociais

Crédito: Reprodução/ Instagram

Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé foram acusados de xenofobia por conta do vazamento de um vídeo dos dois jogadores do Barcelona em um hotel no Japão em 2019. Na ocasião, os jogadores apareciam rindo de funcionários do hotel, mas ambos negam as acusações.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Todas essas caras feias só para você jogar PES, não tem vergonha? - disse Dembelé para Griezmann, que aparece rindo em vídeo.

Os jogadores usaram as redes sociais para fazer a defesa das acusações realizadas. Embora negue que tenha tentado ofender alguém, Dembelé pede desculpas.

- Acontece que usei esse tipo de expressão com meus amigos, independentemente de suas origens. Peço desculpas, portanto, já que possa ter prejudicado as pessoas presentes nessas imagens - postou Ousmane Dembelé em seu Instagram.

Assim como Dembelé, Griezmann negou as acusações feitas contra ele, mas pediu desculpas pelas ofensas. O atacante da Seleção Francesa e do Barcelona ainda disse ser contra qualquer forma de discriminação.