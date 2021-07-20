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Acusado por Richarlyson de receber 'mala preta', Jefferson teve carreira em grandes clubes

Atualmente aposentado, arqueiro teve trajetória que passou por equipes como Ceará, Fortaleza e Sport...
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Publicado em 

20 jul 2021 às 17:12

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:12

Crédito: Ex-jogador (camisa cinza chegou a visitar um dos clubes que passou em janeiro de 2017 (Divulgação/Fortaleza)
Em uma declaração de tom bastante forte dada na última segunda-feira (19) pelo ex-jogador Richarlyson, ele afirmou categoricamente que um ex-companheiro já havia recebido "mala preta" para prejudicar a equipe que ambos jogavam em duelo que causou o rebaixamento da mesma. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de não citar nominalmente o acusado, Richarlyson deu fortes indicios de que estava citando o também ex-atleta Jefferson. Nome esse, aliás, de carreira marcada pela passagem em clubes importantes do cenário nacional.
Muito identificado com o torcedor tanto do Ceará (detentor da marca como um dos goleiros por mais tempo sem sofrer gols em 1997 com 763 minutos) como também do Fortaleza (participando do acesso a Série A em 2002 e do título estadual em 2003), a história de Jefferson está ligada também a outros times.
Além dos rivais cearense, ele defendeu na trajetória profissional Sport, Treze, CRB, Ferroviário, Horizonte (clube onde fez sua última aparição como profissional em 2015), Coruripe, Alto Santo, Maracanã, River-PI, Guarany, Sampaio Corrêa e Moto Clube.

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