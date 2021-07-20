Acusado por Richarlyson de receber 'mala preta', Jefferson teve carreira em grandes clubes

Em uma declaração de tom bastante forte dada na última segunda-feira (19) pelo ex-jogador Richarlyson, ele afirmou categoricamente que um ex-companheiro já havia recebido "mala preta" para prejudicar a equipe que ambos jogavam em duelo que causou o rebaixamento da mesma. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de não citar nominalmente o acusado, Richarlyson deu fortes indicios de que estava citando o também ex-atleta Jefferson. Nome esse, aliás, de carreira marcada pela passagem em clubes importantes do cenário nacional.
Muito identificado com o torcedor tanto do Ceará (detentor da marca como um dos goleiros por mais tempo sem sofrer gols em 1997 com 763 minutos) como também do Fortaleza (participando do acesso a Série A em 2002 e do título estadual em 2003), a história de Jefferson está ligada também a outros times.
Além dos rivais cearense, ele defendeu na trajetória profissional Sport, Treze, CRB, Ferroviário, Horizonte (clube onde fez sua última aparição como profissional em 2015), Coruripe, Alto Santo, Maracanã, River-PI, Guarany, Sampaio Corrêa e Moto Clube.