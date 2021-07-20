Acusado por Richarlyson de receber 'mala preta', Jefferson teve carreira em grandes clubes

Crédito: Ex-jogador (camisa cinza chegou a visitar um dos clubes que passou em janeiro de 2017 (Divulgação/Fortaleza)

Em uma declaração de tom bastante forte dada na última segunda-feira (19) pelo ex-jogador Richarlyson, ele afirmou categoricamente que um ex-companheiro já havia recebido "mala preta" para prejudicar a equipe que ambos jogavam em duelo que causou o rebaixamento da mesma. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de não citar nominalmente o acusado, Richarlyson deu fortes indicios de que estava citando o também ex-atleta Jefferson. Nome esse, aliás, de carreira marcada pela passagem em clubes importantes do cenário nacional.

Muito identificado com o torcedor tanto do Ceará (detentor da marca como um dos goleiros por mais tempo sem sofrer gols em 1997 com 763 minutos) como também do Fortaleza (participando do acesso a Série A em 2002 e do título estadual em 2003), a história de Jefferson está ligada também a outros times.