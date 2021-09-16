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Acusação de doping: Miranda, do Vasco, é suspenso pela Conmebol por tempo indeterminado

Zagueiro cruz-maltino foi flagrado no exame antidoping por uso de substância proibida - ele nega - antes do segundo jogo contra o Defensa y Justicia (ARG) na última Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 18:18

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:18

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
O que era esperado realmente aconteceu. O zagueiro Miranda foi suspenso por tempo indeterminado pela Conmebol. O defensor do Vasco havia sido pego no exame antidoping da segunda partida contra o Defensa y Justicia (ARG), na Copa Sul-Americana do ano passado. A suspensão foi consumada nesta quinta-feira. Confira nota publicada pelo Cruz-Maltino, que já aguardava algo do tipo e também por isso contratou o zagueiro Walber."O Vasco da Gama informa que a Unidade Disciplinar da CONMEBOL determinou na manhã desta quinta-feira (16/09) a suspensão preventiva do atleta Miranda por tempo indeterminado.
O atleta viajou com a delegação para a partida contra o CRB (AL), porém foi retirado da lista de relacionados após a chegada do comunicado. Até nova determinação da CONMEBOL, Miranda está afastado de jogos e treinamentos da equipe cruzmaltina.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco da Gama reitera que continuará dando todo suporte e acreditando na defesa do atleta durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa."

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