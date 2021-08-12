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Acostumado com pressão antes da Libertadores, Fluminense abre disputa por vaga na semifinal

Tricolor vem convivendo com atuações ruins antes de partidas pela competição continental; duelo com o Barcelona de Guayaquil será às 21h30, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 06:00

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 06:00

Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Chegar na Libertadores pressionado tem sido algo comum para o Fluminense, que vem respondendo de forma positiva. Desta vez, colecionando atuações ruins e cobranças, a equipe abre a disputa das quartas de final contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) precisando mostrar força em casa e buscando retomar a confiança do torcedor. O duelo, no Maracanã, será às 21h30 (de Brasília) e tem transmissão em tempo real do LANCE!.
Na fase de grupos, o Flu chegou à última rodada precisando vencer o River Plate (ARG) no Monumental de Núñez depois de perder o título do Campeonato Carioca e ter tido a primeira derrota em casa na Libertadores para o Junior Barranquilla (COL). Na Argentina, vitória por 3 a 1 com grande atuação, uma das melhores da temporada.
Veja todos os confrontos da Libertadores
​Nas oitavas contra o Cerro Porteño (PAR), as atuações ruins já começavam a ser mais frequentes. Houve duas vitórias importantes contra Flamengo e Sport, mas uma derrota expressiva para o Athletico-PR no Rio de Janeiro. No Paraguai, novamente um dos melhores jogos do ano e triunfo por 2 a 0.
Já na volta, duas derrotas seguidas no Brasileirão além de uma para o Criciúma, da Série C, na Copa do Brasil. Na segunda partida, três dias antes, o Tricolor conseguiu reverter o placar e se classificou. O resultado contra os paraguaios foi mais um jogo de pouca inspiração, mas com vitória por 1 a 0 com gol de Fred, de pênalti. No último domingo, porém, mais uma derrota, agora para o América-MG.A Libertadores foi o marco também para algumas mudanças significativas na equipe titular que deram resultado. As entradas de Caio Paulista e Gabriel Teixeira, por exemplo, além da retomada de André como principal reserva no meio. Desta vez, Roger Machado tenta promover Cazares para a vaga de Nene, que não vem bem. A última vez que ele começou jogando foi na vitória por 2 a 1 sobre o Sport na Ilha do Retiro.
O Fluminense, vale lembrar, tem apenas uma derrota em toda Libertadores e está invicto fora de casa. São 13 gols marcados e sete sofridos em 13 partidas. O atacante Fred é um exemplo de jogador que vem crescendo de rendimento quando entra pelo torneio e é importante para a equipe.
Quem avançar deste duelo enfrenta o vencedor de Flamengo x Olímpia, do Paraguai. A volta diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, será no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília).

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