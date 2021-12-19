Acordo fechado! Após cinco anos, Willian Bigode deixa o Palmeiras rumo ao Fluminense

O atacante Willian Bigode acertou com o Fluminense para a próxima temporada e deixará o Palmeiras após cinco anos no clube. O jogador chegou a um acordo por um contrato de dois anos com o time carioca e deve assinar logo que voltar de férias dos Emirados Árabes. A informação havia sido antecipada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Reserva no time de Abel Ferreira na temporada de 2021, o atacante perdeu espaço no Verdão e não estava nos planos do time para o ano que vem. A saída do jogador de 35 anos, assim como a de Felipe Melo e Jailson, faz parte do processo de reformulação do elenco alviverde implementado pela diretoria.