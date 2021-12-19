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Acordo fechado! Após cinco anos, Willian Bigode deixa o Palmeiras rumo ao Fluminense

Atacante de 35 anos acertou com time carioca por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 21:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 21:00

O atacante Willian Bigode acertou com o Fluminense para a próxima temporada e deixará o Palmeiras após cinco anos no clube. O jogador chegou a um acordo por um contrato de dois anos com o time carioca e deve assinar logo que voltar de férias dos Emirados Árabes. A informação havia sido antecipada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Reserva no time de Abel Ferreira na temporada de 2021, o atacante perdeu espaço no Verdão e não estava nos planos do time para o ano que vem. A saída do jogador de 35 anos, assim como a de Felipe Melo e Jailson, faz parte do processo de reformulação do elenco alviverde implementado pela diretoria.
Embora o acerto com o Fluminense só tenha acontecido agora, Willian já interessava ao clube desde o começo da temporada. O treinador Roger Machado, que havia trabalhado com ele no Alviverde, pediu sua contratação, mas não foi atendido na época. Agora, o atual técnico, Abel Braga, poderá contar com ele como reforço.No Palmeiras desde 2017, Willian construiu história vencedora e boa relação com a torcida. Em seu tempo de clube, contabilizou 253 jogos, com 66 gols marcados e cinco títulos: Brasileirão (2018), Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021).
Crédito: (Foto:Divulgação/Palmeiras

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