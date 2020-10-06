Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Acordo entre Barcelona e City por Eric García não foi firmado por pouco

Zagueiro tem contrato com o Manchester City até o fim da temporada, mas ingleses exigiram mais de R$ 130 milhões para vendê-lo agora. Barça tentará de novo em janeiro...
LanceNet

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:40

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
O Barcelona bem que tentou se reforçar na janela de transferências, mas pouco agregou ao time comandado por Ronald Koeman. Nomes como Depay e Eric García, que tinham acerto com o clube encaminhado, quase chegaram ao Camp Nou no último dia do mercado.De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o zagueiro do Manchester City não voltou para o Barcelona, equipe onde iniciou nas categorias de base, por causa de uma diferença de 2 milhões de euros (R$ 13,2 milhões).
O Barcelona fez sua última proposta ao clube inglês na segunda-feira, no valor de 10 milhões de euros (R$ 66 milhões), além de outros 8 milhões de euros (R$ 53 milhões) em variáveis. O time de Pep Guardiola, no entanto, se manteve irredutível e não abaixou a pedida, exigindo 20 milhões de euros (R$ 132 milhões).
Sem acordo, o Barcelona tentará novamente a contratação do zagueiro em janeiro, quando abre a janela de transferências de inverno na Europa. Se o City não vender o defensor, o Barça assinará um pré-contrato para que Eric García se torne jogador blaugrana na próxima temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha
Imagem de destaque
App para denunciar violência agora inclui pedido de medida protetiva e pensão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados