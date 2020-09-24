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Ações na Fifa travam vinda de Elias para o Santos, e meia é anunciado pelo Bahia

Jogador já treinava no CT Rei Pelé, mas não conseguiu defender o Peixe...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 19:44
Crédito: Divulgação/Bahia
O Bahia anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do meia Elias, que estava apalavrado com o Santos. O jogador estava na Baixada Santista há algumas semanas, esperando o Peixe desbloquear uma ação na Fifa que impede o clube de registrar novos atletas, por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE). No entanto, além de não resolver o problema com a equipe alemão, o Alvinegro também foi acionado pelo Huachipato (CHI), vendo as pendências financeiras aumentarem.
O meia, que estava treinando no CT Rei Pelé, foi comunicado da segunda punição pelo técnico Cuca, que deu carta branca para que ele acertasse com outro time, e o negócio com o Tricolor de Aço se desenrolou nesta quarta-feira (23), sendo fechado nesta manhã. Um dos momentos de maior destaque de Elias em sua carreira foi com a camisa do Corinthians, em sua primeira passagem, entre 2008 e 2010, comandado pelo técnico Mano Menezes, que atualmente dirige o clube baiano.
Além do ex-corintiano, o Santos também está apalavrado com o zagueiro Laércio, vice-campeão gaúcho deste ano, com o Caxias. O jogador e o estafe bancaram a multa rescisória para deixar a equipe do Rio Grande do Sul e acertar com o Peixe e até o momento segue treinando no CT Rei Pelé, mas sem poder formalizar a sua contratação com o Alvinegro Praiano.

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