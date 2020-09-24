Ações na Fifa travam vinda de Elias para o Santos, e meia é anunciado pelo Bahia

Crédito: Divulgação/Bahia

O Bahia anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do meia Elias, que estava apalavrado com o Santos. O jogador estava na Baixada Santista há algumas semanas, esperando o Peixe desbloquear uma ação na Fifa que impede o clube de registrar novos atletas, por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE). No entanto, além de não resolver o problema com a equipe alemão, o Alvinegro também foi acionado pelo Huachipato (CHI), vendo as pendências financeiras aumentarem.

O meia, que estava treinando no CT Rei Pelé, foi comunicado da segunda punição pelo técnico Cuca, que deu carta branca para que ele acertasse com outro time, e o negócio com o Tricolor de Aço se desenrolou nesta quarta-feira (23), sendo fechado nesta manhã. Um dos momentos de maior destaque de Elias em sua carreira foi com a camisa do Corinthians, em sua primeira passagem, entre 2008 e 2010, comandado pelo técnico Mano Menezes, que atualmente dirige o clube baiano.