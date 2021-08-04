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Acertou! Pintado é o novo técnico da Chapecoense

Livre no mercado, o treinador topou o desafio de comandar o Verdão do Oeste no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 15:55

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:55

Crédito: Divulgação/Tiago Pavini/AFE
Agora é oficial. Na tarde desta quarta-feira, a Chapeconese anunciou a chegada do técnico Pintado, que assume a vaga deixada por Jair Ventura.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo foi de maneira rápida. Livre no mercado após a saída do Goiás, o treinador recebeu o contato do time catarinense e topou o desafio.
No time de Santa Catarina, Pintado tem a missão de salvar a Chape do rebaixamento. No momento, o Verdão aparece na lanterna do Brasileirão com 4 pontos.
Agilidade
Desde o última segunda-feira, quando foi consumada a saída de Jair Ventura, a Chapecoense acelerou os processos internos para a contratação de um novo comandante.
A ideia era ter um nome certo para dirigir o time no fim de semana e iniciar a reação do time no Campeonato Brasileiro.

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