Acertou! Pintado é o novo técnico da Chapecoense

Crédito: Divulgação/Tiago Pavini/AFE

Agora é oficial. Na tarde desta quarta-feira, a Chapeconese anunciou a chegada do técnico Pintado, que assume a vaga deixada por Jair Ventura.

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O acordo foi de maneira rápida. Livre no mercado após a saída do Goiás, o treinador recebeu o contato do time catarinense e topou o desafio.

No time de Santa Catarina, Pintado tem a missão de salvar a Chape do rebaixamento. No momento, o Verdão aparece na lanterna do Brasileirão com 4 pontos.

Agilidade

Desde o última segunda-feira, quando foi consumada a saída de Jair Ventura, a Chapecoense acelerou os processos internos para a contratação de um novo comandante.