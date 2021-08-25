Acertado com o Fortaleza, Lucas Lima espera aval do Palmeiras para concretizar transferência

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Fora dos planos da diretoria e da comissão técnica do Palmeiras, o meia Lucas Lima pode deixar o clube. Com conversas avançadas com o Fortaleza, resta o aval do Verdão, que topa um empréstimo até o final do ano, e busca equacionar a divisão de salários para a negociação ser concretizada. Uma nova reunião na tarde desta quarta-feira (25) pode definir a situação. A informação foi divulgada pelo jornalista Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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Procurado pelo time cearense através de seus agentes, o meia é visto como um atleta acima da média para o futebol nacional e, apesar de não ser um pedido do treinador Vojvoda, a direção do Fortaleza viu a contratação com oportunidade de mercado. Com isso, as conversas evoluíram rápido por um empréstimo. Para o negócio ser concretizado, basta um aval do Alviverde, que já manifestou publicamente o interesse em negociar o camisa 20.

Depois de quase fechar a saída de Lucas para o Santos, o Palmeiras continuou a receber sondagens de outras equipes interessadas em contar com o futebol do atleta. Os altos vencimentos do canhoto são impeditivos para muitas agremiações que procuram o Palmeiras e uma alternativa tem sido negociar a divisão do pagamento. No caso do Santos, por exemplo, o Alviverde arcaria com cerca de 55% do salário, enquanto o rival ficaria responsável pelo restante. Os bônus atuais dele por jogo seriam negociados entre o novo clube e atleta.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, elogiou o meia Lucas Lima em entrevista ao programa Jogo Aberto nesta terça-feira (25). Alvo do clube cearense, o jogador tem conversas avançadas e aguarda apenas o aval do Palmeiras para acertar com o novo time.

– Lucas Lima é um craque. Um jogador que com certeza nos interessaria muito. Estou focado no jogo de hoje, mas posso dizer que ele é um jogador interessante sim! – confirmou o mandatário.

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Sem ser utilizado por Abel Ferreira e nem mesmo compor o banco de reservas em alguns compromissos, o Alviverde tenta encontrar uma solução que seja boa para todas as partes. Por isso, uma maior parte dos vencimentos de Lucas Lima podem ser arcadas pelo Palmeiras, mesmo ele estando em outro time.

Lucas, preterido e longe de qualquer holofote, quer voltar a jogar. Ciente de que a missão de reencontrar espaço com Abel é improvável, o meia vê com bons olhos a chance de atuar com mais frequência, mas quer a segurança e estabilidade de um clube como o Palmeiras, que concede isso a ele. A volta pra Santos seria aceita, mas não progrediu. Agora, o acordo com o Fortaleza caminha para um desfecho positivo.