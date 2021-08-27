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Acabou a novela! Corinthians anuncia a contratação de Roger Guedes

Depois de uma longa espera, o Timão finalmente anunciou o atacante como reforço para a temporada. Aos 24 anos, ele estava livre no mercado após rescindir com o Shandong...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 15:10
Crédito: Divulgação/Corinthians
Pode comemorar e descansar, torcedor do Corinthians! Na tarde desta sexta-feira, o clube finalmente anunciou a contratação de Roger Guedes, que estava livre no mercado após rescindir com o Shandong Taishan, da China, na última segunda. Para anunciar o reforço, o Timão abriu uma live no Instagram direto do Parque São Jorge, onde o atleta chegou em um carro de luxo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Depois de sete meses de negociações de seu estafe com o clube chinês, o jogador conseguiu a rescisão contratual para poder assinar com outro time, que no caso era o Alvinegro, que já tinha acordo apalavrado e esperava somente a liberação para oficializar a proposta e, em seguida, a contratação.
Sem atuar desde dezembro do ano passado, Roger não conseguiu voltar para a China para se juntar ao Shandong por conta da pandemia de Covd-19 e sabia que não conseguiria resolver essa questão a tempo de disputar a temporada atual, o que o faria ficar o ano inteiro sem entrar em campo. Foi com esse argumento que ele buscou a rescisão e a volta para o futebol brasileiro.
Havia outros clubes do país interessados na contratação do atacante de 24 anos, mas ele e seu estafe deram preferência para o Corinthians. Tanto é que em entrevistas recentes de Renato Augusto e de Duilio Monteiro Alves, ambos revelaram a vontade do jogador em defender o manto alvinegro.
Contratado pelos chineses em meados de 2018, Roger disputou 53 jogos durante esses três últimos anos e marcou 27 gols, além de ter dado dez assistências para os companheiros marcarem. Números expressivos, que juntos o fazem ter participado diretamente de 37 tentos da equipe. Ele foi campeão da Copa da China com o Shandong em dezembro do ano passado.

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