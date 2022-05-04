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futebol

Abramovich volta atrás em decisão e pode dificultar a venda do Chelsea

Oligarca russo faz nova exigência como parte do acordo pela venda do clube
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 12:21
A novela sobre a venda do Chelsea por Roman Abramovich ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal ‘The Times’, o oligarca russo voltou atrás em uma decisão e cobra o pagamento de uma dívida do clube no valor de quase R$ 10 bilhões como parte do acordo pela venda.> Jogador do Celta de Vigo é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual
Roman Abramovich teve que colocar o Chelsea à venda após sofrer diversas sanções devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Isto devido a sua ligação com o líder russo, Vladimir Putin.
A dívida bilionária que Abramovich quer incluir como parte da venda é devido a um empréstimo feito pela Camberley International Investments à Fordstam, empresa que controla as ações financeiras do clube. Porém, o oligarca tinha dito que não pretendia lucrar com a negociação do Chelsea e que o valor seria direcionado às vítimas da guerra.
Esta nova exigência pode melar a negociação em andamento com Todd Boehly, americano que ofertou 3 bilhões de dólares pela compra do clube na semana passada.
Crédito: AbramovichcobradívidabilionáriapelavendadoChelsea(Foto:AFP

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