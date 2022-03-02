Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra, mas dívida é empecilho
futebol

Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra, mas dívida é empecilho

Abramovich entregou o comando do clube na última semana devido sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, em meio aos conflitos militares com a Ucrânia
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 10:57

Publicado em 02 de Março de 2022 às 10:57

O Chelsea está atrás de um novo dono. Após Roman Abramovich deixar o comando do clube, o empresário russo busca um novo comprador para os Blues. O bilionário suíço, Hansjorg Wyss, revelou ao jornal ‘Blick’ que foi contatado sobre o interesse em adquirir a equipe de Londres, mas diz que o alto custo é um empecilho para a negociação.> Lionel Messi tem desejo de cumprir contrato com o PSG até 2023
- Como todos os outros oligarcas, ele também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas as posses na Inglaterra e também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea - revelou o empresário suíço.
Abramovich busca a venda do Chelsea devido à pressão do parlamento britânico por sua relação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, que está em conflito militar com a invasão da Ucrânia.
Um dos motivos para o alto custo da venda do Chelsea é a dívida bilionária do clube com Abramovich. Segundo o empresário suíço, o clube londrino deve ao seu atual dono uma quantia de 2,4 bilhões de euros.
Hansjorg Wyss é dono de uma fortuna avaliada em 5 bilhões de euros. O empresário suíço não descartou a compra do Chelsea e afirmou que não irá fazer a negociação sozinho, mas sim com apoio de outros investidores.
- Tenho que esperar quatro a cinco dias agora. Abramovich atualmente está pedindo demais. O Chelsea deve a ele 2 bilhões de libras, e até hoje não sabemos o preço exato de venda. Posso imaginar começar no Chelsea com outros parceiros, mas tenho que examinar as condições gerais primeiro. O que já posso dizer: definitivamente não estou fazendo algo assim sozinho. Se eu comprar o Chelsea, será com um consórcio de seis a sete investidores - explicou.
Crédito: AbramovichbuscavendadoChelsea(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados