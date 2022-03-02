Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra, mas dívida é empecilho

O Chelsea está atrás de um novo dono. Após Roman Abramovich deixar o comando do clube, o empresário russo busca um novo comprador para os Blues. O bilionário suíço, Hansjorg Wyss, revelou ao jornal ‘Blick’ que foi contatado sobre o interesse em adquirir a equipe de Londres, mas diz que o alto custo é um empecilho para a negociação.> Lionel Messi tem desejo de cumprir contrato com o PSG até 2023

- Como todos os outros oligarcas, ele também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas as posses na Inglaterra e também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea - revelou o empresário suíço.

Abramovich busca a venda do Chelsea devido à pressão do parlamento britânico por sua relação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, que está em conflito militar com a invasão da Ucrânia.

Um dos motivos para o alto custo da venda do Chelsea é a dívida bilionária do clube com Abramovich. Segundo o empresário suíço, o clube londrino deve ao seu atual dono uma quantia de 2,4 bilhões de euros.

Hansjorg Wyss é dono de uma fortuna avaliada em 5 bilhões de euros. O empresário suíço não descartou a compra do Chelsea e afirmou que não irá fazer a negociação sozinho, mas sim com apoio de outros investidores.

- Tenho que esperar quatro a cinco dias agora. Abramovich atualmente está pedindo demais. O Chelsea deve a ele 2 bilhões de libras, e até hoje não sabemos o preço exato de venda. Posso imaginar começar no Chelsea com outros parceiros, mas tenho que examinar as condições gerais primeiro. O que já posso dizer: definitivamente não estou fazendo algo assim sozinho. Se eu comprar o Chelsea, será com um consórcio de seis a sete investidores - explicou.