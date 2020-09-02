'Abençoado' por Fred, Evanílson é visto como caminho para Flu seguir engrenando no Brasileirão

Crédito: 'Está impondo respeito aos zagueiros', diz Fred sobre Evanílson (Lucas Merçon / Fluminense

A esperança de que o Fluminense possa correr em busca de novos sonhos vem pelos pés de um jovem com muito fôlego. Confirmado como titular da equipe que medirá forças do duelo desta quarta-feira, contra o Atlético-GO, às 19h15, o atacante EvanÍlson vem enchendo os olhos de seu experiente concorrente no setor ofensivo.

- Olho para o Evanílson e vejo um jogador pronto. Ele tem muito a evoluir pelo potencial dele. Mas no futebol brasileiro ele está entre os melhores da posição. Ele já é uma realidade. Vejo fazer coisas no jogo e nos treinos que vi pouca gente fazer - afirmou Fred, que mais uma vez será uma alternativa para o técnico Odair Hellmann no decorrer da partida.

O fato de Evanílson crescer de produção é visto como um trunfo para que o Fluminense continue a mostrar seu valor. Além de surgir como opção para jogadas, ele chegará no Maracanã como boa opção para abrir espaços nos quais os tricolores podem dar arrancadas rumo ao triunfo sobre o Atlético-GO.

- A gente já vê os zagueiros do Brasileirão preocupados, chamam sobra para marcá-lo. Está impondo respeito já com os zagueiros. Além disso tem a cabeça no lugar - afirmou Fred que, em seguida, profetizou:

- Vai evoluir muito, tem potencial para ser um grande ídolo nosso e o nosso grupo ama o Evanílson. Vai nos dar muito "bicho" aí, se Deus quiser - completou.

A ansiedade por um novo "bicho" vem em um momento no qual o clima é ameno nas Laranjeiras. O Fluminense chegará ao Maracanã confiante após os triunfos sobre Athletico-PR e Vasco. Porém, Fred usa a voz da experiência para destacar que a equipe não se deixar surpreender.

- A gente tem consciência que a nossa concentração e a nossa evolução ela tem que aumentar amanhã contra o Atlético-PR para a gente não ser surpreendido por nenhum postura deles. Seja eles nos agredindo, tentando vir para vencer, ou seja para segurar, para respeitar mais. A gente vai entrar focado no nosso trabalho - declarou.

O técnico Odair Hellmann terá de fazer mudanças na escalação de logo mais. Digão substituirá Luccas Claro, que foi poupado por desconforto muscular. Como Yuri cumprirá suspensão automática, Hudson formará o meio de campo.

Mesmo com as mudanças, a expectativa é de que o Fluminense não perca a essência do que Odair Hellmann em campo. A começar pela linha de frente, que terá Nenê e Marcos Paulo, além de Evanílson.

- Ele sempre pede para trocar passes, para os meias pisarem na área, encostar nos atacantes, laterais atacarem, aumentar opções no ataque... É um grande treinador e está sendo uma experiência muito boa - diz Fred.

A responsabilidade de manter os tricolores no rumo das vitórias recai sobre os pés de Evanílson. Mas o jogador de 20 anos conta com a "bênção" de um veterano.

- Ele está jogando muito bem, segura os zagueiros, faz o pivô, amanhã vai começar a entrar. Toda vez que abraço ele falo que ele vai fazer os gols, ele está nos ajudando muito - garantiu.