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futebol

Abel vê predominância do Palmeiras contra o São Paulo: 'Se tivesse vencedor, seriamos nós'

Treinador elogiou a atuação diante do rival e destacou uma boa resposta da equipe após a derrota para o Fortaleza...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 01:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 01:06
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta terça-feira (10) pelas quartas de final da Libertadores e Abel Ferreira elogiou a atuação da equipe fora da casa. O treinador citou, inclusive, que o Alviverde mereceu mais a vitória do que o rival, por ter criado mais chances perigosas de gol.- Sofremos um gol contra a corrente do jogo. O adversário tem qualidade, organização e a minha equipe teve uma capacidade mental muito forte. Sofremos o gol e mantivemos o foco. Com toda a justiça fizemos o empate. E se tivesse vencedor, teria que ser o Palmeiras - apontou.
Além disso, ele entendeu que seu time foi ligeiramente dominante nas duas etapas. Apesar do equilíbrio entre as equipes, em seu entendimento, não fosse a falta de pontaria, o Verdão teria largado em vantagem no duelo.- Não vi isso. As melhores oportunidades foram nossas. Ainda mais com o Breno pela direita. Conseguimos ter bola, desmontamos o adversário. Tivemos oportunidades na bola parada e pelo chão. O Palmeiras criou para ir ao intervalo com outro resultado - ressaltou o português.
Há três jogos sem vencer, o Palmeiras vinha de derrota em casa para o Fortaleza e a comissão técnica havia sofrido duras críticas após a má atuação contra o clube cearense. Diante do São Paulo, Abel ponderou que sua equipe conseguiu se recuperar e dar uma resposta à altura.
- Hoje mostramos uma grande capacidade mental, grande força mental. Grande atitude competitiva! Só gente muito focada é capaz de vir na casa do São Paulo, após uma derrota em casa, e dar a resposta. É manter esse foco - afirmou.
O Maior Campeão Nacional ainda enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão antes de decidir a vaga nas semifinais nas da Libertadores na terça que vem no Choque-Rei. O confronto contra o Galo está marcado para as 19h (horário oficial de Brasília) este sábado (14) no Mineirão.

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