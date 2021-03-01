Abel, sobre expulsão de Luan: 'Eu fui jogador e sei como são esses lances'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Luan foi expulso aos 19 minutos da segunda etapa do jogo de ida da final da Copa do Brasil após acertar o cotovelo em Diego Souza, atacante do Grêmio. Em entrevista coletiva, Abel Ferreira saiu em defesa do jogador e comentou sobre o lance.

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- São situações que acontecem no jogo. Já tive a oportunidade de falar com ele. Ele é alto, tentou proteger a bola. Já sei o que vão dizer, que foi imprudente. Eu fui jogador e sei como são esses lances. Mas a equipe soube compensar.

Abel também explicou a estratégia após o revés e elogiou a postura da equipe mesmo com um a menos em campo.

>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil de 2020- Continuamos bem a fechar o jogo por dentro. É verdade que o nosso adversário cruzou muitas bolas, mas tivemos a capacidade de chegar, encurtar e bloquear esse cruzamentos. Estivemos consistentes e procuramos estar preparados para as segundas bolas. Sofremos, sim, mas porque com menos um é sempre mais difícil.