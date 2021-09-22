Abel sobre Dudu ter se irritado ao ser substituído: ‘Ninguém está acima dos interesses da equipe’

Palmeiras e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Substituído no segundo tempo, o atacante Dudu deixou o campo irritado, arremessando as caneleiras no chão ao sentar no banco de reservas. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira falou sobre o assunto.– Eu tenho que ver as imagens, mas creio que ele deve ter ficado chateado pela performance dele. Falei com meus auxiliares, acho que ele atirou as caneleiras no chão, mas, olhando o jogo que ele fez, deve estar chateado, porque sabe que pode criar e fazer mais – disse o técnico.– O lateral-direito do Atlético-MG andava atrás do Dudu para todo lado. Tenho que ver as imagens para ver o que fez, como ele fez, com qual intenção e conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipe e todos os assuntos que temos resolvemos cara a cara. Acho que ficou chateado porque as vezes que tentou desequilibrar as coisas não saíram bem – concluiu.
Dudu foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Wesley e não cumprimentou Abel Ferreira na beira do gramado.
O resultado faz com que o Palmeiras tenha a vantagem do empate com gols na próxima terça-feira (28), no Mineirão. Antes, o Verdão encara o Corinthians, no sábado (25), pelo Brasileirão.