futebol

Abel se encanta com atuação de Weverton: ‘É o goleiro que sonhava ter’

Treinador destacou a importância de Weverton para o Verdão
LanceNet

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Cesar Greco
Depois da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio fora de casa no último domingo (31), Abel Ferreira rasgou elogios à atuação de Weverton. O treinador comentou a respeito do trabalho do preparador de goleiros Rogério Godoy e destacou a qualidade do arqueiro alviverde.
– O Rogério, treinador de goleiros, faz um trabalho muito específico com ele. O Weverton é número um. É o goleiro que sonhava quando treinasse uma grande equipe. É extraordinário, tem o pacote todo. Como homem, como goleiro, é um dos capitães – afirmou.O camisa 21, convocado regularmente, ficou de fora da última convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias. Apesar de contar com Weverton, Abel ficará sem Gustavo Gómez e Piquerez, chamados por suas respectivas seleções. Na entrevista coletiva, o técnico voltou a falar sobre a diferença de ter o time completo para o rendimento em campo.
– Uma coisa é ter o elenco todo, sem lesões e convocações. Quando estamos todos. somos competitivos e fortes. Continuar focados e sem 8 ou 80, porque amanhã já vão dizer que o Palmeiras é favorito a isto ou aquilo – ponderou.
O Verdão faz o último jogo sem os deslfaques contra o Santos pela próxima rodada do Brasileirão. O duelo acontece no domingo (7) às 16h (de Brasília) na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

