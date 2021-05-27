Abel roda elenco, mas maratona de jogos causa sequência de lesões no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de uma temporada cheia, o Palmeiras iniciou 2021 com o plano de fazer do estadual um laboratório, utilizando jogadores considerados reservas e subindo garotos das categorias de base.

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Agora, com o término do Paulistão, o técnico Abel Ferreira poderia concluir, na partida desta quinta-feira (27), diante do Universitario-PER, o que foi testado, conciliando com o elenco titular, que já vinha jogando na Libertadores. Isso se ele não encontrasse mais um adversário pela frente: o número de lesões.

Isso porque o número de atletas no departamento médico da equipe não diminui - pelo contrário, tem até uma novidade. Renan, eleito revelação no Campeonato Paulista, teve uma lesão no joelho detectada, sem prazo de volta para os gramados.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresAlém dele, Marcos Rocha, Gabriel Veron, Kuscevic e Breno Lopes também estão afastados - os dois últimos já realizaram treinos com bola, mas ainda não estão à disposição. O meia Patrick de Paula apresentou um desgaste físico maior que o restante do elenco na reapresentação, podendo ficar de fora também.