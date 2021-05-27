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Abel roda elenco, mas maratona de jogos causa sequência de lesões no Palmeiras

Técnico palmeirense ainda não conseguirá aproveitar tudo que foi testado no estadual devido às contusões de atletas...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de uma temporada cheia, o Palmeiras iniciou 2021 com o plano de fazer do estadual um laboratório, utilizando jogadores considerados reservas e subindo garotos das categorias de base.
Para ficar de olho! Os 25 jovens mais valiosos do Brasileirão 2021
Agora, com o término do Paulistão, o técnico Abel Ferreira poderia concluir, na partida desta quinta-feira (27), diante do Universitario-PER, o que foi testado, conciliando com o elenco titular, que já vinha jogando na Libertadores. Isso se ele não encontrasse mais um adversário pela frente: o número de lesões.
Isso porque o número de atletas no departamento médico da equipe não diminui - pelo contrário, tem até uma novidade. Renan, eleito revelação no Campeonato Paulista, teve uma lesão no joelho detectada, sem prazo de volta para os gramados.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresAlém dele, Marcos Rocha, Gabriel Veron, Kuscevic e Breno Lopes também estão afastados - os dois últimos já realizaram treinos com bola, mas ainda não estão à disposição. O meia Patrick de Paula apresentou um desgaste físico maior que o restante do elenco na reapresentação, podendo ficar de fora também.
Esse alto número de jogadores com lesões pode ser explicado pela maratona de jogos que o elenco palmeirense vem vivenciando desde o retorno do futebol, em julho do ano passado - só em 2021, são 43 partidas, contando com a conclusão da temporada passada e início da atual.

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