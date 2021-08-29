Abel revela que Rony treinou como ‘saci’ durante lesão e celebra gol do atacante com a perna canhota

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Athletico-PR neste sábado (28) por 2 a 1 pelo Brasileirão. Rony, que não marcava há seis meses foi o responsável por garantir a vitória ao Verdão com o segundo gol do time na partida. Após o duelo, Abel Ferreira celebrou o feito do atacante, em especial, por ter sido com a perna canhota.O treinador revelou que a lesão sofrida no adutor da coxa esquerda o impediu de finalizar com a esquerda durante um bom período nos treinos. Além disso comparou o camisa 7, em tom de brincadeira, ao saci, personagem folclórico brasileiro, por utilizar uma perna apenas.

- O Rony teve uma ruptura do tendão do adutor quase que total. Fico feliz por ter feito gol com a esquerda. Lembra do saci? Ele, no treino, fazia o saci. Não chutava com a esquerda. Estava com medo. Ficamos felizes por ter usado o pé esquerdo - afirmou.Em sequência, Abel apontou que Rony tem passado por um ano difícil, assim como Luiz Adriano, depois da última temporada de destaque.

- O Rony, tal qual o Luiz Adriano, tem passado por uma temporada difícil e atípica. São jogadores que nos ajudam e vão continuar ajudando. Eles se ligam bem, mas tiveram os dois alguns problemas - declarou.

Ao final, ele também esclareceu as três substituições realizadas no início da segunda etapa, que mudaram a maneira de atacar do time na partida.

- Substitui o Veiga pelo Rony para dar mais velocidade. Breno a mesma coisa. O Veron tinha um determinado tempo para jogar e quem entrou, entrou bem. Parabéns pela equipe que manteve a calma após o gol sofrido. Calma e foco nas tarefas - concluiu.