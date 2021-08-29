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Abel revela que Rony treinou como ‘saci’ durante lesão e celebra gol do atacante com a perna canhota

Treinador comentou sobre a temporada difícil que o atacante tem vivido, mas garantiu que ele ainda pode ajudar muito a equipe...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 00:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 00:06
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras derrotou o Athletico-PR neste sábado (28) por 2 a 1 pelo Brasileirão. Rony, que não marcava há seis meses foi o responsável por garantir a vitória ao Verdão com o segundo gol do time na partida. Após o duelo, Abel Ferreira celebrou o feito do atacante, em especial, por ter sido com a perna canhota.O treinador revelou que a lesão sofrida no adutor da coxa esquerda o impediu de finalizar com a esquerda durante um bom período nos treinos. Além disso comparou o camisa 7, em tom de brincadeira, ao saci, personagem folclórico brasileiro, por utilizar uma perna apenas.
- O Rony teve uma ruptura do tendão do adutor quase que total. Fico feliz por ter feito gol com a esquerda. Lembra do saci? Ele, no treino, fazia o saci. Não chutava com a esquerda. Estava com medo. Ficamos felizes por ter usado o pé esquerdo - afirmou.Em sequência, Abel apontou que Rony tem passado por um ano difícil, assim como Luiz Adriano, depois da última temporada de destaque.
- O Rony, tal qual o Luiz Adriano, tem passado por uma temporada difícil e atípica. São jogadores que nos ajudam e vão continuar ajudando. Eles se ligam bem, mas tiveram os dois alguns problemas - declarou.
Ao final, ele também esclareceu as três substituições realizadas no início da segunda etapa, que mudaram a maneira de atacar do time na partida.
- Substitui o Veiga pelo Rony para dar mais velocidade. Breno a mesma coisa. O Veron tinha um determinado tempo para jogar e quem entrou, entrou bem. Parabéns pela equipe que manteve a calma após o gol sofrido. Calma e foco nas tarefas - concluiu.
Em decorrência do adiamento da partida contra o Ceará, o Palmeiras volta a campo apenas contra o Flamengo, pelo início do returno da competição. A partida está marcada para o dia 11 no Allianz Parque.

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